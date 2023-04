La proposta di legge di FdI contro gli attivisti climatici: carcere per chi imbratta i monumenti (Di martedì 11 aprile 2023) Un disegno di legge per rafforzare la difesa del “decoro” e inasprire le sanzioni previste dal codice penale per chi danneggia beni culturali e ambientali: Fratelli d’Italia prepara le contromisure per arginare il fenomeno degli attivisti che recentemente hanno iniziato a scagliarsi contro i beni artistici per attirare l’attenzione delle persone sull’emergenza climatica. Gli ultimi esempi sono l’imbrattamento di Palazzo Vecchio a Firenze oppure il liquido nero sversato nella Barcaccia di Piazza di Spagna a Roma. Con una proposta a firma di Marco Lisei, senatore di FdI, la maggioranza intende modificare il decreto legge numero 14 del 20 febbraio 2017 e l’articolo 635 del codice penale, istituendo ad esempio per chi è stato denunciato o condannato (anche con sentenza non ... Leggi su tpi (Di martedì 11 aprile 2023) Un disegno diper rafforzare la difesa del “decoro” e inasprire le sanzioni previste dal codice penale per chi danneggia beni culturali e ambientali: Fratelli d’Italia prepara lemisure per arginare il fenomeno degliche recentemente hanno iniziato a scagliarsii beni artistici per attirare l’attenzione delle persone sull’emergenza climatica. Gli ultimi esempi sono l’mento di Palazzo Vecchio a Firenze oppure il liquido nero sversato nella Barcaccia di Piazza di Spagna a Roma. Con unaa firma di Marco Lisei, senatore di FdI, la maggioranza intende modificare il decretonumero 14 del 20 febbraio 2017 e l’articolo 635 del codice penale, istituendo ad esempio per chi è stato denunciato o condannato (anche con sentenza non ...

