La proposta di FdI contro gli eco-attivisti: carcere per chi "deturpa o imbratta" il patrimonio pubblico (Di martedì 11 aprile 2023) Fino a tre anni di carcere e Daspo - divieto di avvicinamento ai monumenti - per chi deturpa il patrimonio artistico. Si tratta finora solo di una proposta di legge, che ha come primo firmatario il senatore Marco Lisei, di Fratelli d'Italia. L'obiettivo è colpire quelli che per il governo sono "eco-vandali": "Serve un deterrente per queste condotte che non sono bravate", ha detto Lisei. Secondo il senatore le azioni degli attivisti - e ci si riferisce in particolare a quelle di Ultima generazione - desterebbero allarme sociale. Il ddl propone perciò di inasprire il reato di danneggiamento perché, come sostine Lisei, nell'articolo 635 del codice "la perseguibilità è difficile nel caso in cui il danno non sia permanente". La pena da 6 mesi a 3 anni verrà quindi applicata, se il disegno diventerà legge, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 aprile 2023) Fino a tre anni die Daspo - divieto di avvicinamento ai monumenti - per chiilartistico. Si tratta finora solo di unadi legge, che ha come primo firmatario il senatore Marco Lisei, di Fratelli d'Italia. L'obiettivo è colpire quelli che per il governo sono "eco-vandali": "Serve un deterrente per queste condotte che non sono bravate", ha detto Lisei. Secondo il senatore le azioni degli- e ci si riferisce in particolare a quelle di Ultima generazione - desterebbero allarme sociale. Il ddl propone perciò di inasprire il reato di danneggiamento perché, come sostine Lisei, nell'articolo 635 del codice "la perseguibilità è difficile nel caso in cui il danno non sia permanente". La pena da 6 mesi a 3 anni verrà quindi applicata, se il disegno diventerà legge, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : La proposta di FdI: «Carcere e daspo urbano contro gli eco-vandali» - AlfonsoFuggetta : Brutta cosa non aver niente da fare nella vita. 'La proposta di legge per tutelare la lingua italiana interessa so… - FulvioAlbanese : @ErmannoKilgore FdI é già al lavoro per una proposta di legge... - giusi70717321 : RT @SecolodItalia1: Carcere per chi imbratta i monumenti: la proposta di FdI. Gli ecovandali: noi pronti a nuove azioni a Roma https://t.co… - RosaFerraro19 : RT @SecolodItalia1: Carcere per chi imbratta i monumenti: la proposta di FdI. Gli ecovandali: noi pronti a nuove azioni a Roma https://t.co… -