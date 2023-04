La prima foto di Barbara D’Urso nonna con la nipotina (Di martedì 11 aprile 2023) Barbara D’Urso rivela la nascita della nipotina con uno scatto pubblicato su Instagram: “Noi tre e poi lei, e poi LEI. La gioia infinita”, commenta con entusiasmo. Al centro dell’immagine appaiono le manine della piccola, strette da quelle della coppia di neogenitori e dalla celebre conduttrice, nonna per la prima volta: “Ora posso dirlo. Sono diventata nonna, lo auguro a tutti i genitori. Sono completamente pazza di mia nipote, purtroppo posso vederla poco perché siamo in due città diverse”, aveva annunciato nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo. Barbara D’Urso, infatti, ha tenuto celata per qualche tempo la nascita della nipotina, rivelando la gioia immensa di essere diventata nonna soltanto oggi, 11 ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 11 aprile 2023)rivela la nascita dellacon uno scatto pubblicato su Instagram: “Noi tre e poi lei, e poi LEI. La gioia infinita”, commenta con entusiasmo. Al centro dell’immagine appaiono le manine della piccola, strette da quelle della coppia di neogenitori e dalla celebre conduttrice,per lavolta: “Ora posso dirlo. Sono diventata, lo auguro a tutti i genitori. Sono completamente pazza di mia nipote, purtroppo posso vederla poco perché siamo in due città diverse”, aveva annunciato nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo., infatti, ha tenuto celata per qualche tempo la nascita della, rivelando la gioia immensa di essere diventatasoltanto oggi, 11 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paolomossetti : Due generazioni di stampa di destra in Italia in una foto. La prima legata corpo e sangue alla stagione berlusco… - Don_Lazzara : #Armenia. Il monastero di #Khtzkonk (foto 1), oggi si trova nella provincia turca di #Kars. Il complesso sacro era… - _doesitm4tter_ : Prima foto da ventunenne - xtomlinsonju201 : Io necessito di avere foto con la PRIMA CAPOSHIP: ZIA CAROLINA #donnalisi - TinGirl91 : Ma in che senso mi ha bloccata ezio g. su ig??? perchè ho detto che ogni mattina un ezio greggio si alza e va a far… -