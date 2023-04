La politica e il ruolo degli intellettuali. Carnavale: 'Mancano le idee' (Di martedì 11 aprile 2023) - 'Dal primo decennio del nuovo secolo, con gli intellettuali ad personam, alle difficoltà di oggi' ha detto il prof. dell'Università Roma ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 11 aprile 2023) - 'Dal primo decennio del nuovo secolo, con gliad personam, alle difficoltà di oggi' ha detto il prof. dell'Università Roma ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eziomauro : 'Ombre nere' e pizzini per Totò Cuffaro in carcere. Il ruolo del figlio di Vespa nell’inchiesta di Report - la Repu… - PaoloCaioni : RT @LucaFerracci_1: #MatteoRenzi, è fatto così, con una intelligenza politica senza eguali, e un attivismo (che non è affatto protagonismo)… - CirianiCarlo : RT @danieledv79: Quali stangate? Io so solo che i grillini sono i peggiori in politica, sia a livello nazionale sia a livello locale, nessu… - ECicolano : RT @danieledv79: Quali stangate? Io so solo che i grillini sono i peggiori in politica, sia a livello nazionale sia a livello locale, nessu… - Giovann00341278 : RT @danieledv79: Quali stangate? Io so solo che i grillini sono i peggiori in politica, sia a livello nazionale sia a livello locale, nessu… -