La pena di morte per gli orsi è una soluzione? Di sicuro siamo lontani dalle leggi della natura (Di martedì 11 aprile 2023) Ci sono attività sportive nelle quali il rischio di un incidente mortale viene messo in conto. I piloti di Formula 1 o i motociclisti, chi pratica il base jumping, gli stessi alpinisti che affrontano pareti verticali al limite dell’impossibile sono consapevoli di questa eventualità, anche se si cerca di ridurre al minimo i fattori di rischio. Andrea correva lungo i sentieri, era un runner, non si aspettava certo una fine così atroce e violenta. Per certi versi è come un infortunio sul lavoro o un incidente stradale, può essere frutto di una disattenzione, di un errore umano o di un fattore imponderabile, sta di fatto che accade. Mettiamo in atto tutte le possibili precauzioni, ma accade quando meno te lo aspetti ed è troppo tardi. Probabilmente nemmeno l’orso se lo aspettava. Non è un animale aggressivo, lo diventa quando si sente minacciato, a torto o a ragione, è dotato di dimensioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Ci sono attività sportive nelle quali il rischio di un incidente mortale viene messo in conto. I piloti di Formula 1 o i motociclisti, chi pratica il base jumping, gli stessi alpinisti che affrontano pareti verticali al limite dell’impossibile sono consapevoli di questa eventualità, anche se si cerca di ridurre al minimo i fattori di rischio. Andrea correva lungo i sentieri, era un runner, non si aspettava certo una fine così atroce e violenta. Per certi versi è come un infortunio sul lavoro o un incidente stradale, può essere frutto di una disattenzione, di un errore umano o di un fattore imponderabile, sta di fatto che accade. Mettiamo in atto tutte le possibili precauzioni, ma accade quando meno te lo aspetti ed è troppo tardi. Probabilmente nemmeno l’orso se lo aspettava. Non è un animale aggressivo, lo diventa quando si sente minacciato, a torto o a ragione, è dotato di dimensioni ...

