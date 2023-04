La nuova età d'oro dell'oro. Ma manca la forza lavoro (Di martedì 11 aprile 2023) L’industria orafa sembra vivere un nuovo Rinascimento: è record di export (nel 2022 ha sfiorato i 9 miliardi, 1 miliardo in più rispetto all’anno precedente), il made in Italy perfeziona il suo posizionamento e affina il suo valore; eppure, siamo nel pieno della più grande crisi di forza lavoro mai vissuta. In atto una lenta rivoluzione, perché pare che l’Italia sia il paese dove, oggi, “conviene” produrre. Parliamo soprattutto del comparto del lusso, siamo a Valenza, un piccolo comune di poco più di 18.000 anime, che da oltre due secoli è tra le capitali mondiali della gioielleria. Lì è dove tutto prende forma. Alessandro Pallavidini, gioielliere valenzano, mente creativa di un brand di gioielleria del lusso che nasce a Valenza nel 2003 ma che muove i primi passi nel ‘57, quando il padre Dario, fonda la Guerci ... Leggi su panorama (Di martedì 11 aprile 2023) L’industria orafa sembra vivere un nuovo Rinascimento: è record di export (nel 2022 ha sfiorato i 9 miliardi, 1 miliardo in più rispetto all’anno precedente), il made in Italy perfeziona il suo posizionamento e affina il suo valore; eppure, siamo nel pienoa più grande crisi dimai vissuta. In atto una lenta rivoluzione, perché pare che l’Italia sia il paese dove, oggi, “conviene” produrre. Parliamo soprattutto del comparto del lusso, siamo a Valenza, un piccolo comune di poco più di 18.000 anime, che da oltre due secoli è tra le capitali mondialia gioielleria. Lì è dove tutto prende forma. Alessandro Pallavidini, gioielliere valenzano, mente creativa di un brand di gioielleria del lusso che nasce a Valenza nel 2003 ma che muove i primi passi nel ‘57, quando il padre Dario, fonda la Guerci ...

La nuova età d'oro dell'oro. Ma manca la forza lavoro Panorama