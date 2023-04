La notizia del bimbo lasciato alla Mangiagalli non doveva essere diffusa: ecco perché (Di martedì 11 aprile 2023) perché un fatto profondamente privato e che doveva restare appunto privato, è stato divulgato alla stampa, senza un minimo di rispetto della privacy della mamma e del bambino? Mi riferisco a quanto è successo, ed ormai noto ai più, alla Mangiagalli di Milano, dove nella giornata di domenica un bimbo è stato lasciato nella culla per la vita, una versione moderna della ruota degli esposti, di lontana memoria, dalla madre che lo ha partorito circa una settimana fa. La notizia non avrebbe dovuto essere resa pubblica e credo che i medici e il direttore sanitario dell’ospedale avrebbero dovuto mettere in atto tutti gli opportuni accorgimenti perché la notizia non diventasse di pubblico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023)un fatto profondamente privato e cherestare appunto privato, è stato divulgatostampa, senza un minimo di rispetto della privacy della mamma e del bambino? Mi riferisco a quanto è successo, ed ormai noto ai più,di Milano, dove nella giornata di domenica unè statonella culla per la vita, una versione moderna della ruota degli esposti, di lontana memoria, dmadre che lo ha partorito circa una settimana fa. Lanon avrebbe dovutoresa pubblica e credo che i medici e il direttore sanitario dell’ospedale avrebbero dovuto mettere in atto tutti gli opportuni accorgimentilanon diventasse di pubblico ...

