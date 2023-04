La ministra Santanché contro il “Far West” dei bed & breakfast | «Servono regole | quello che ho in mente scontenterà qualcuno»

Leggi su open.online

(Di martedì 11 aprile 2023) Ladel Turismo Danieladice che il turismo in Italia va tutelato. E per questo sostiene che le norme sugli affitti brevi siano da cambiare. Per fermare gli abusi. Il governo è pronto a intervenire. Ma prima c’è la necessità di una mappatura nazionale.nell’intervista che rilascia oggi al Messaggero parla in primo luogo del fenomeno dell’overtourism. Ovvero dell’impatto dei grandi numeri sul turismo: «È un problema globale. Le persone che si muovono stanno aumentando in maniera esponenziale. E le località da visitare in Europa sono più o meno sempre le stesse. Penso alle città d’arte, ad esempio, a Roma, Venezia, Firenze, ma non solo. Si è sempre pensato al numero di teste per dare i dati del turismo. Oggi dobbiamo pensare invece alla spesa media di ogni visitatore. E su questo inostri numeri sono più bassi ...