La militarizzazione delle materie prime

Leggi su panorama

(Di martedì 11 aprile 2023) Normalmente non immaginiamo che gli oggetti banali che ci circondano come automobili, dispositivi elettronici, oggetti di design abbiano una stretta relazione con il dramma caoticoguerre. Guerre fisiche, ma anche tecnologiche, per il controllo dell’energia oche sono alla base del nostro quotidiano mondo di cose. Da sempre le guerre si combattono per le risorse naturali o le risorse naturali vengono militarizzate, la “resources weaponization”, e diventano armi. Oggi le guerre si combattono in molti ambiti oltre a quelli cruenti dei campi di battaglia e possono essere la miccia che innesca i conflitti sul campo, conflitti tecnologici che potrebbero fondersi in un’una guerra dove il controllosarà l’arma. Non a caso il ...