La location de I Misteri di Whitstable Pearl

(Di martedì 11 aprile 2023) Idista per tornare su Sky e Now Tv con la sua seconda stagione. Dove è stata girata? Idi: dove è stata girata su Donne Magazine.

...per indagare suiche arrivano sul suo percorso. La sua professione improvvisata si svolge nella cittadina inglese di Whitstable , conosciuta anche come la 'perla di Kent'. In questa, ...... ma sempre un'unica: una bellissima terrazza con vista sulla Valle di Comano. Si potrà ... Tra cenni storici, leggende locali eche ancora aleggiano tra i vicoli, la visita guidata ...Questi sono solo alcuni dei tanti segreti eche circondano il Castello Sforzesco di Milano, ... questo spazio - che si declina in tre diversein città - ospita mostre temporanee ...