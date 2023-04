La lista delle scelte di Meloni per i vertici delle grandi aziende di Stato (Di martedì 11 aprile 2023) Ci sono ancora 48 ore per chiudere la partita dei 135 incarichi da affidare nella galassia delle società pubbliche. A partire dalle cinque big: Eni, Enel, Leonardo, Poste e Terna. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è al suo primo test per il consolidamento del potere e del suo governo. E la prova di forza della leader sta mettendo sotto pressione i partiti. Anche perché il progetto della premier è di nominare, entro giovedì, uomini da lei indicati nelle posizioni apicali proprio delle cinque big. Roberto Cingolani è il nome che tiene ancora in sospeso tutte le caselle. All’ex ministro della Transizione ecologica Giorgia Meloni aveva promesso la guida di Leonardo ed è a quella promessa che la premier vuole tenere fede. Ma non è così semplice. I ministri leghisti Giancarlo ... Leggi su linkiesta (Di martedì 11 aprile 2023) Ci sono ancora 48 ore per chiudere la partita dei 135 incarichi da affidare nella galassiasocietà pubbliche. A partire dalle cinque big: Eni, Enel, Leonardo, Poste e Terna. La presidente del Consiglio Giorgiaè al suo primo test per il consolidamento del potere e del suo governo. E la prova di forza della leader sta mettendo sotto pressione i partiti. Anche perché il progetto della premier è di nominare, entro giovedì, uomini da lei indicati nelle posizioni apicali propriocinque big. Roberto Cingolani è il nome che tiene ancora in sospeso tutte le caselle. All’ex ministro della Transizione ecologica Giorgiaaveva promesso la guida di Leonardo ed è a quella promessa che la premier vuole tenere fede. Ma non è così semplice. I ministri leghisti Giancarlo ...

