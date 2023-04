La Linea Verde di Masi e Ferolla: 'Salviamo il pianeta, anche in tv' (Di martedì 11 aprile 2023) Marcello Masi e Daniela Ferolla conducono insieme Linea Verde Life dal 2019, il settimanale di Rai 1 in onda il sabato alle 12.30. Il programma punta l'attenzione sulla sostenibilità urbana, ... Leggi su leggo (Di martedì 11 aprile 2023) Marcelloe Danielaconducono insiemeLife dal 2019, il settimanale di Rai 1 in onda il sabato alle 12.30. Il programma punta l'attenzione sulla sostenibilità urbana, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Una via verde di 30 chilometri lungo quella che una volta era la linea ferroviaria della Costa dei trabocchi. È la… - DFAUnipd : L'utilizzo dei raggi cosmici rappresenta una interessantissima applicazione delle conoscenze acquisite in fisica… - DFAUnipd : Segnaliamo il bel servizio di Linea Verde - RaiUno andato in onda l'8 aprile con un'intervista a Luca Stevanato,… - violella : RT @Tg3web: Una via verde di 30 chilometri lungo quella che una volta era la linea ferroviaria della Costa dei trabocchi. È la carta vincen… - AroundJuventus : RT @sckalexx: ?? Calciomercato #Juventus, prosegue la linea verde: un gioiellino del #Lione nel mirino di #Calvo. Scopri il nome cliccando s… -