La Lega continua a crescere, scende FdI e sale il Pd (Di martedì 11 aprile 2023) Gli ultimi sondaggi realizzati da Swg – e pubblicati, come di consueto, dal tg La7 – fotografano un quadro politico sostanzialmente in continuità con quello della scorsa settimana. Fratelli d'Italia rimane attorno al 30 per cento, segnando tuttavia un calo di quasi mezzo punto sulla settimana scorsa (oggi è al 29,3 per cento). Il Pd, in aumento dello 0,3 per cento, ora al 20,7 per cento, accorcia così di quasi un punto la distanza da FdI, rimanendo comunque lontano dal partito di Giorgia Meloni. Il Movimento 5 stelle è stabile al 15 per cento mentre la Lega, già in crescita la scorsa settimana, continua a riprendere terreno con un balzo in avanti di quasi mezzo punto: è all'8,8 per cento. Il Terzo polo resta poco sotto quota 8 per cento, mentre cresce Forza Italia, che arriva al 6,5 per cento. L'alleanza Verdi-Sinistra italiana si attesta ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 aprile 2023) Gli ultimi sondaggi realizzati da Swg – e pubblicati, come di consueto, dal tg La7 – fotografano un quadro politico sostanzialmente in continuità con quello della scorsa settimana. Fratelli d'Italia rimane attorno al 30 per cento, segnando tuttavia un calo di quasi mezzo punto sulla settimana scorsa (oggi è al 29,3 per cento). Il Pd, in aumento dello 0,3 per cento, ora al 20,7 per cento, accorcia così di quasi un punto la distanza da FdI, rimanendo comunque lontano dal partito di Giorgia Meloni. Il Movimento 5 stelle è stabile al 15 per cento mentre la, già in crescita la scorsa settimana,a riprendere terreno con un balzo in avanti di quasi mezzo punto: è all'8,8 per cento. Il Terzo polo resta poco sotto quota 8 per cento, mentre cresce Forza Italia, che arriva al 6,5 per cento. L'alleanza Verdi-Sinistra italiana si attesta ...

