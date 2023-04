La Juve presenta ricorso contro la chiusura della curva | ' Noi sempre attivi contro il razzismo'

(Di martedì 11 aprile 2023) Lantus hatoper ladell'Allianz Stadium, in occasione del prossimo match casalingoil Napoli (23 aprile), a seguito degli insulti razzisti all'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ricioschi23 : La Juve presenta un ricorso anche contro la Juve ormai - Tuttocalcionew2 : RT @CalcioFinanza: La Juventus presenta il ricorso contro la chiusura della curva dopo gli insulti razzisti verso Romelu Lukaku https://t.c… - jovinco82 : RT @CalcioFinanza: La Juventus presenta il ricorso contro la chiusura della curva dopo gli insulti razzisti verso Romelu Lukaku https://t.c… - LorenzoPuliga : RT @CalcioFinanza: La Juventus presenta il ricorso contro la chiusura della curva dopo gli insulti razzisti verso Romelu Lukaku https://t.c… - zazoomblog : La Juve presenta il ricorso contro la chiusura della curva - #presenta #ricorso #contro #chiusura… -

La Juventus ha presentato ricorso per la chiusura della curva dell'Allianz Stadium, in occasione del prossimo match casalingo contro il Napoli (23 aprile), a seguito degli insulti razzisti all'......- Inter era una gara di Coppa Italia, per la partita contro il Napoli pagheranno degli ... Dal dischetto siLukaku che trasforma tra i fischi e i cori razzisti di alcuni supporter ...Stando quanto riportato dalla 'Gazzetta dello sport', laha già presentato il reclamo con la decisione che dovrebbe arrivare venerdì 14 aprile. Seguiranno ...

La Juve presenta il ricorso contro la chiusura della Curva: responso ... Goal.com

Il club bianconero contesta il provvedimento preso per gli insulti a Lukaku contro l'Inter. Responso atteso venerdì in vista del big match Juve-Napoli ...il Football Teams Staff Coordination Manager del club bianconero ha ricordato Pablito nel Largo a lui dedicato ...