(Di martedì 11 aprile 2023) Appena cinque giorni fa il giudice sportivo ha chiuso laper un turno per l’episodio di razzismo nei confronti di Romelu Lukaku, inoltre sono state inflitte tre giornate a Cuadrado da scontare anche in campionato, per la rissa post partita, e una all’attaccante dell’Inter. Lantus però ha deciso di non accettare, come era prevedibile, la decisione e haunla. Il settore, a meno di cambiamenti, dovrebbe restare senza spettatori nella sfida casalingaildel prossimo 23 aprile. Il responso è atteso il 14 aprile. Le motivazioni come ha spiegato Calvo «Da quanto abbiamo letto negli atti, i cori si sarebbero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Juve, presentato il ricorso contro la decisione di chiudere la Curva ?? [?? @romeoagresti] - LucaMaritano : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Juve, presentato il ricorso contro la decisione di chiudere la Curva ?? [?? @romeoagresti] - iamgaae : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Juve, presentato il ricorso contro la decisione di chiudere la Curva ?? [?? @romeoagresti] - napolista : La #Juve ha presentato ricorso contro la chiusura della curva col #Napoli Il giudice sportivo aveva sanzionato i b… - calciomercatoit : ?? #Juve, presentato ricorso per la chiusura della curva in vista della sfida contro il #Napoli del 19 aprile -

Juventus - Napoli: ecco quando uscirà il verdetto In vista della sfida interna contro il Napoli , la Juventus haun ricorso per ottenere la riapertura della curva squalificata. Il verdetto ...Dopo la decisione del giudice sportivo di chiudere per un turno il primo anello della curva bianconera per i cori razzisti rivolti a Lukaku in- Inter di Coppa Italia, la società ha...Stando quanto riportato dalla 'Gazzetta dello sport', laha giàil reclamo con la decisione che dovrebbe arrivare venerdì 14 aprile. Seguiranno ...

ESCLUSIVA SI Albanese: "Chiusura curva, la Juve ha presentato il ... Sportitalia

La sanzione è valida per il prossimo impegno casalingo della Juventus in campionato, il club bianconero dovrebbe quindi tenere chiuso un settore della curva nella partita del prossimo 23 aprile contro ...Il club bianconero contro la squalifica della Sud per il match casalingo di campionato contro il Napoli dopo i fatti di Coppa Italia ...