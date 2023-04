La fuga dei documenti segreti del Pentagono: che cosa riguardano e quali sono le conseguenze (Di martedì 11 aprile 2023) La timeline del Pentagono, le comunicazioni interne di Zelensky, lo stato della difesa ucraino. cosa c'è dentro i documenti e quali saranno i danni maggiori? Leggi su corriere (Di martedì 11 aprile 2023) La timeline del, le comunicazioni interne di Zelensky, lo stato della difesa ucraino.c'è dentro isaranno i danni maggiori?

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : E' caccia alla talpa: seconda fuga di notizie, New York Times: 'Gli Usa spiano gli alleati'. Diffusi in rete docume… - LaVeritaWeb : Imbarazzo nell’Alleanza atlantica per la fuga di notizie relative al coinvolgimento occidentale nel conflitto. Nei… - OfferteToste : ?? #Barbie La Casa dei Giochi di Chelsea - Casa per Bambole Trasformabile ?? A soli 38,80€ invece di ? 51,87€ (-25%)… - Massimo22284982 : #ilunatici poi non ci lamentiamo della fuga dei cervelli ?? - PaolaBarbero9 : RT @chiaberger: La veggente è scappata all’estero. Continua la fuga dei cervelli. Peccato, poteva essere assunta come insegnante, o consule… -