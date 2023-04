La frittata di chef Macron (Di martedì 11 aprile 2023) La visita fallimentare in Cina, le esternazioni sugli Usa e su Taiwan, l'imbarazzo dell'Ue, la precisazione dell'Eliseo, il silenzio della Casa Bianca, la provocazione dei repubblicani Usa. Nathalie Tocci (IAI): "Alla fine Macron è sempre vittima della sua arroganza per cui, anche quando ha idee condivisibili, riesce a mandare tutto all'aria" Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 aprile 2023) La visita fallimentare in Cina, le esternazioni sugli Usa e su Taiwan, l'imbarazzo dell'Ue, la precisazione dell'Eliseo, il silenzio della Casa Bianca, la provocazione dei repubblicani Usa. Nathalie Tocci (IAI): "Alla fineè sempre vittima della sua arroganza per cui, anche quando ha idee condivisibili, riesce a mandare tutto all'aria"

La frittata di chef Macron L'HuffPost La frittata di chef Macron La visita fallimentare in Cina, le esternazioni sugli Usa e su Taiwan, le reazioni tese in Ue, la precisazione dell'Eliseo, il silenzio della Casa Bianca, la ...