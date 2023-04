La frase shock di Sandra Milo fa indignare | “Denunciando una violenza…”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 11 aprile 2023)è stata una tra i tanti ospiti di Mara Venier a Domenica In, durante la puntata di Pasqua, andata in onda lo scorso 9 aprile 2023. L’ospitata dell’attrice che ha appena spento novanta candeline sta facendo parecchio discutere per via di unache ha pronunciato nello studio del programma tv di Rai 1. Persino la stessa Venier è intervenuta.ha deciso di fare un raccontoa Domenica In, pronunciando delle frasi inopportune, per dirla con un eufemismo. Scopriamo insieme che cos’è accaduto e cos’ha detto la donna. Il raccontodida Mara Venierha svelato di aver subito violenze e di aver preso tante botte in tutta la sua vita, anche da ...