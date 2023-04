La Francia è isolata. Le conseguenze (anche per l’Italia) secondo Pelanda (Di martedì 11 aprile 2023) Non è una novità la mossa pro-Cina compiuta da Emmanuel Macron in visita da Xi Jinping, dice a Formiche.net Carlo Pelanda, economista, accademico e uno degli analisti più attenti delle relazioni internazionali, perché gli indizi c’erano da tempo. Piuttosto si tratta di un brutto evento, anche se ampiamente assorbibile, perché incorniciato in una scenografia esagerata, come la foto con le bandiere. La prima conseguenza? Parigi isolata, tanto nel G7 quanto nella Nato, un po’ come accade alla Turchia di Erdogan e l’Italia che può rafforzare il bilaterale con gli Usa, oltre che con Inghilterra e Grecia. L’Ue terzo polo, come propone Macron, tra Usa e Cina è uno slogan oppure è la strada per il futuro europeo? Già qualche anno fa, con quella sua analisi sulla morte cerebrale della Nato, aveva espresso la sua opinione sul ... Leggi su formiche (Di martedì 11 aprile 2023) Non è una novità la mossa pro-Cina compiuta da Emmanuel Macron in visita da Xi Jinping, dice a Formiche.net Carlo, economista, accademico e uno degli analisti più attenti delle relazioni internazionali, perché gli indizi c’erano da tempo. Piuttosto si tratta di un brutto evento,se ampiamente assorbibile, perché incorniciato in una scenografia esagerata, come la foto con le bandiere. La prima conseguenza? Parigi, tanto nel G7 quanto nella Nato, un po’ come accade alla Turchia di Erdogan eche può rafforzare il bilaterale con gli Usa, oltre che con Inghilterra e Grecia. L’Ue terzo polo, come propone Macron, tra Usa e Cina è uno slogan oppure è la strada per il futuro europeo? Già qualche anno fa, con quella sua analisi sulla morte cerebrale della Nato, aveva espresso la sua opinione sul ...

