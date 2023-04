(Di martedì 11 aprile 2023) Quando George W. Bush decise d’invadere l’Iraq nel 2003, chiese l’approvazione del Consiglio di sicurezzaNazioni Unite. Allora ministro degli Esteri francese era Dominique de Villepin, che avvertì l’America del fatto che Parigi non avrebbe partecipato. Quel discorso provocò nella societàun’ondata isterica di reazionifrancesi, al punto che lo speaker della Camera pretese che le french fries nelle caffetterie del Congresso fossero immediatamente sostituite dalle più patriottiche freedom fries, a rimarcare la profondità della frattura creatasi tra Washington e Parigi. E, per qualche tempo, lafu davvero molto impopolare in America. Le radici di questo freddo distacco trachi alleati affondano, se non ai tempicolonie, almeno a quelli in cui il ...

La Francia «anti-americana» è sempre esistita, ben prima delle frasi di Macron

