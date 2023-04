La formica pazza gialla è un pericolo per l' agricoltura Più invasiva grazie a un nuovo meccanismo riproduttivo

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 11 aprile 2023) Come si apprende fin dai primi corsi di biologia in ambito scolastico, gli organismi multicellulari si sviluppano a partire da una singola cellula con un preciso corredo genetico, e risultano quindi costituiti da tutte cellule che sono cloni di quella cellula originale. Negli organismi a riproduzione sessuata, la cellula originale è in realtà rimpiazzata da un gamete fecondato, ovvero dall’unione di due diverse cellule che contribuiscono ciascuna almeno una copia di un genoma completo; in ogni caso, l’organismo che ne risulterà sarà sempre costituito da cellule tutte con lo stesso corredo genetico, derivate per divisione dall’ovocita fecondato. Vi sono, è vero, fenomeni di mosaicismo genetico in molti organismi, compresi gli esseri umani, in cui nell’individuo adulto si possono trovare cellule che hanno un corredo di Dna parzialmente diverso; nei gatti, per esempio, il cosiddetto ...