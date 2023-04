La fidanzata del runner ucciso da un orso attacca Selvaggia Lucarelli: “Siete voi gli animali” (Di martedì 11 aprile 2023) La fidanzata del runner ucciso da un orso attacca Selvaggia Lucarelli Alessia Gregori, la fidanzata di Andrea Papi, il runner aggredito e ucciso da un orso nei boschi del monte Peller, in Trentino, attacca Selvaggia Lucarelli, che sui social aveva commentato la tragica vicenda. La ragazza, infatti, sul suo profilo Facebook ha commentato le parole della giornalista con una durissima replica: “Signora Lucarelli non so se le è chiaro che noi nel bosco ci viviamo, esci dalla porta di casa e sei le bosco. Nessuno cerca niente, nessuno è uno sprovveduto. L’orso ha fatto quello che l’istinto gli diceva e la colpa non è ... Leggi su tpi (Di martedì 11 aprile 2023) Ladelda unAlessia Gregori, ladi Andrea Papi, ilaggredito eda unnei boschi del monte Peller, in Trentino,, che sui social aveva commentato la tragica vicenda. La ragazza, infatti, sul suo profilo Facebook ha commentato le parole della giornalista con una durissima replica: “Signoranon so se le è chiaro che noi nel bosco ci viviamo, esci dalla porta di casa e sei le bosco. Nessuno cerca niente, nessuno è uno sprovveduto. L’ha fatto quello che l’istinto gli diceva e la colpa non è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : 'Travolta da un outing ingiusto', afferma la fidanzata di #EllySchlein che rivendica la sua privacy su Instagram, t… - LaVeritaWeb : La partner del segretario del Pd si lamenta sui social di esser stata violata nella sua privacy. Sceglie una foto p… - icarvsplume : RT @fotoinutilizara: Il video girato nella stanza del resort a 5 stelle in cui è in vacanza ad Abu Dhabi con la fidanzata di 29 anni coetan… - tirriosa : RT @fotoinutilizara: Il video girato nella stanza del resort a 5 stelle in cui è in vacanza ad Abu Dhabi con la fidanzata di 29 anni coetan… - EleonoraPantan1 : RT @RobertaTalia_: Purtroppo il neonato è maschio sennò tra 18 anni sarebbe potuto diventare la fidanzata del signor Ezio -