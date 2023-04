La Federcalcio spagnola lancia il torneo delle carceri | Dani Alves potrebbe partecipare

(Di martedì 11 aprile 2023) Un progetto sociale che punta al reinserimento dei detenuti e a promuovere l’attività sportiva in carcere. Si chiamaIntercentros Penitentiaries, uncalcistico tra i centri penitenziari,to dalla Rfef, lae il ministero dell’Interno. Coinvolgerà 43, si snoderà lungo tutta la Spagna con una finale già definita (a giugno alla Ciudad del Fútbol de Las Rozas) e una possibile stella annunciata. Come ricorda Olè, sono passati 80 giorni da quel venerdì 20 gennaio in cuiè stato detenuto in carcere con l’accusa di aver stuprato una donna. E l’ex Barcellonaprendere parte al progetto e alcalcistico. All’iniziativa della Rfef si aggiungono anche le ...

