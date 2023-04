Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RomeoMJ : L'espulsione di Lukaku arriva per doppia ammonizione. La prima per un fallaccio su Gatti che poteva già essere da r… - ingraffaelefato : RT @Gazzetta_it: La doppia esultanza di Lukaku, quella dello Stadium e la dedica alla madre: 'È un segreto...' #BenficaInter #UCL https://t… - sportli26181512 : La doppia esultanza di Lukaku, quella dello Stadium e la dedica alla madre: 'È un segreto...': La doppia esultanza… - Gazzetta_it : La doppia esultanza di Lukaku, quella dello Stadium e la dedica alla madre: 'È un segreto...' #BenficaInter #UCL - LALAZIOMIA : RT @laziopress: Lazio-Juventus, la promessa mantenuta di Zaccagni: “Se avessi raggiunto la doppia cifra avrei esultato così” – VIDEO https:… -

Ancora Romelu Lukaku, ancora su rigore. Ormai ci sta prendendo gusto l'attaccante del Belgio, che questa volta trova il Benfica davanti a sé dagli undici metri e ovviamente lo fulmina come riesce a ...Il belga paga quindi laammonizione ricevuta per il fakki su Gatti e l'sotto la curva bianconera.Una giornata anche a Romelu Lukaku, espulso nel finale da Massa perammonizione, la prima per un fallaccio su Gatti e la seconda per l'ritenuta provocatoria davanti ai tifosi ...

La doppia esultanza di Lukaku, quella dello Stadium e la dedica alla madre: "È un segreto..." La Gazzetta dello Sport

Il centravanti dell'Inter ha raddoppiato il vantaggio dal dischetto e poi si è esibito in due diverse celebrazioni: i significati ...L'arbitro Massa avrebbe spiegato l'espulsione comminata a Lukaku per doppia ammonizione nel finale di Juventus-Inter di Coppa Italia per via della partecipazione alla maxi rissa con ...