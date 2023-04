Lanon vuole arrendersi mai, continua con la mossa tattica della zona 2 - 3, cerca di soffrire meno a rimbalzo e di contenere la coppia Moore - Trucco, Sam Thomas è determinante ...... anche per merito di una prestazionedegli ospiti. Oltre alla vittoria nella difficile partita disputata nel tardo pomeriggio di ieri sabato 28 gennaio, laBasket si qualifica ...Il Milan, con una prestazione, ha vinto in quel di Marassi, nonostante l'espulsione di Rafael Leao (che non sarà ...motivato per mercoledì (in programma la sfida di Champions League con la...

La Dinamo è stoica ma va fuori Tiscali

TagsDinamo WomenLa Dinamo non riesce a ribaltare la sconfitta di gara 1 e viene eliminata dal Geas che conquista le semifinali playoff ...A 18 anni, è il più giovane recordman del mondo sui 100 stile, ha vinto i 100 e i 200 ai Mondiali. «Perdere ogni tanto è rassicurante. Il dolore e la fatica fanno parte della vita» ...