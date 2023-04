La deforestazione nell' Amazzonia brasiliana torna a crescere

Leggi su iltempo

(Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) - Laa foresta amazzonicaè aumentata del 14% a marzo 2023 rispetto all'anno precedente, come mostrano i dati dell'agenzia di ricerca spaziale “Inpe”, nonostante l'impegno del nuovo presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, in carica dal primo gennaio, a porre fine alla distruzione della foresta dopo anni di devastazione favorita dal suo predecessore Bolsonaro, che aveva, che aveva tagliato massicciamente i fondi per la protezione ambientale. I dati recenti mostrano invece che soloo scorso mese di marzo sono stati disboscati ben 356 km quadrati di