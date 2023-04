La Cyber «disoccupazione» dell' Intelligenza Artificiale

Leggi su panorama

(Di martedì 11 aprile 2023) Il Garante ha lanciato l’allarme in tema di protezione dei dati, ma in molti iniziano ad avere il dubbio che oltre ai propri dati personali, le intelligenze artificiali gli porteranno via anche il lavoro. Giornalisti, copywriter, uffici stampa e chiunque si guadagna da vivere scrivendo, inizia ad avere il sospetto che entro qualche anno una buona parte di loro dovrà guardarsi intorno alla ricerca di un nuovo mestiere. A ben vedere il problema potrebbe riguardare tutti, ma proprio tutti. Il Principio di Pareto afferma che l’ottanta per centoe azioni causa il 20 per cento dei risultati. Immaginiamo che tutti noi da domani mattina iniziamo a lavorare con l’assistenza di un’. Forse non basterà un anno, magari ne serviranno due, ma alla fine il nostro alter ego digitale avrà appreso quel fondamentale 20 per ...