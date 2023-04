La cucina italiana è diventata la cosa più sopravvalutata del mondo (ed è colpa nostra) (Di martedì 11 aprile 2023) L’americana sta parlando di cos’ha mangiato ieri sera. Gli americani che raccontano le loro avventure culinarie da turisti a Roma sembrano noialtri quando da piccoli riuscivamo a farci comprare lo zucchero filato. Non sto ascoltando, mi arriva solo una parola ogni tanto mentre smanetto sul telefono, ma è impossibile non recepire il suo stucchevole entusiasmo. Annuisco, sorrido, simulo abilità nel fare due cose insieme. Qualcuno le risponde, e colgo che no, non stanno parlando della cena. Stanno parlando del suo cane. Verremo ricordati come l’epoca che si metteva animali in casa e ne parlava come fossero umani. Ah, il cane ha una pagina Instagram. Verremo ricordati come l’epoca con troppo tempo libero. Ah, ecco perché mi ero confusa. Annuisco dicendo «how cute» e fingendo di non pensare a tutti quei peli e alla sporcizia che raccolgono. Il suo cane omaggio all’Italia e alle vere ... Leggi su linkiesta (Di martedì 11 aprile 2023) L’americana sta parlando di cos’ha mangiato ieri sera. Gli americani che raccontano le loro avventure culinarie da turisti a Roma sembrano noialtri quando da piccoli riuscivamo a farci comprare lo zucchero filato. Non sto ascoltando, mi arriva solo una parola ogni tanto mentre smanetto sul telefono, ma è impossibile non recepire il suo stucchevole entusiasmo. Annuisco, sorrido, simulo abilità nel fare due cose insieme. Qualcuno le risponde, e colgo che no, non stanno parlando della cena. Stanno parlando del suo cane. Verremo ricordati come l’epoca che si metteva animali in casa e ne parlava come fossero umani. Ah, il cane ha una pagina Instagram. Verremo ricordati come l’epoca con troppo tempo libero. Ah, ecco perché mi ero confusa. Annuisco dicendo «how cute» e fingendo di non pensare a tutti quei peli e alla sporcizia che raccolgono. Il suo cane omaggio all’Italia e alle vere ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cucina_Italiana : Uova di Pasqua avanzate? Che fare di tutto questo cioccolato? Niente paura, qui 5 ricette facili per un riciclo gol… - chilisummer : È stato ricoperto di pece e avvolto nelle piume di gallina il ministro Lollobrigida che ha proposto la guida alla c… - wokedenken : Comunque risotto allo zafferano con ossobuco migliore cibo della cucina italiana secondo solo agli agnolotti del plin - carlo_tudisco : @CieloGore104 A parte le battute scontate ?? a me fa venire l'acquolina. Come si chiama questo piatto? p.s.: scorni… - cangelmar : @Cucina_Italiana Non serve la ricetta per le famiglie, le uova di pasqua sono rimaste sugli scaffali dei supermerca… -