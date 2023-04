La coerenza di Fedez: in vacanza a Dubai con moglie e figli. L’aveva definita “Disneyland coi cadaveri” (Di martedì 11 aprile 2023) Fedez è diventato in queste ore il bersaglio delle ironie dei Social, dopo che nel mese di maggio del 2022 nel suo podcast aveva detto che non sarebbe mai più andato a Dubai (definendola «Una Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto»). Indovinate dove ha scelto di passare le vacanze di Pasqua? Con Chiara Ferragni e prole è andato sotto il sole dell’emirato. Si dovevano ancora svolgere i mondiali di calcio in Qatar, nel maggio del 2022. «Io ci sono stato, a Dubai, e poi ho visto un video di Nova Lectio (un canale di divulgazione culturale su YouTube): ho deciso che non ci vado più». Nel filmato di Nova Lectio vengono posti in risalto i lati più oscuri e controversi dell’opulenza di Dubai e l’infimo rispetto dei diritti umani di una meta esotica costantemente presa d’assalto da ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 aprile 2023)è diventato in queste ore il bersaglio delle ironie dei Social, dopo che nel mese di maggio del 2022 nel suo podcast aveva detto che non sarebbe mai più andato a(definendola «Unacon isotto al tappeto»). Indovinate dove ha scelto di passare le vacanze di Pasqua? Con Chiara Ferragni e prole è andato sotto il sole dell’emirato. Si dovevano ancora svolgere i mondiali di calcio in Qatar, nel maggio del 2022. «Io ci sono stato, a, e poi ho visto un video di Nova Lectio (un canale di divulgazione culturale su YouTube): ho deciso che non ci vado più». Nel filmato di Nova Lectio vengono posti in risalto i lati più oscuri e controversi dell’opulenza die l’infimo rispetto dei diritti umani di una meta esotica costantemente presa d’assalto da ...

