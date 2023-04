La Basilicata che si oppone all’autonomia differenziata: perché vogliamo il referendum (Di martedì 11 aprile 2023) di Pietro Francesco Maria De Sarlo L’ipocrisia è il peggior nemico della verità. E allora occorre squarciare il velo di menzogne su questa riforma della Autonomia differenziata. Innanzitutto sulle sue radici che nulla hanno a che fare con il regionalismo previsto in Costituzione, bensì con quell’humus rappresentato all’inizio degli anni 90 dalle trasmissioni di Lerner come Profondo Nord e Milano Italia: un misto di mistificazione identitaria regionale, separatismo e razzismo nei confronti dei ‘terroni’. Su Rai Play è ancora possibile rivedere il delirio leghista. Delirio che ha sempre visto Calderoli in prima fila, sposatosi in prima battuta con Sabina Negri con rito celtico, e chierichetto di Umberto Bossi nei vari riti dell’ampolla consumati tra raduni con giochi celtico-padani e riti di iniziazione. A questa pancia del Nord, soprattutto Nord Est, la sinistra non ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) di Pietro Francesco Maria De Sarlo L’ipocrisia è il peggior nemico della verità. E allora occorre squarciare il velo di menzogne su questa riforma della Autonomia. Innanzitutto sulle sue radici che nulla hanno a che fare con il regionalismo previsto in Costituzione, bensì con quell’humus rappresentato all’inizio degli anni 90 dalle trasmissioni di Lerner come Profondo Nord e Milano Italia: un misto di mistificazione identitaria regionale, separatismo e razzismo nei confronti dei ‘terroni’. Su Rai Play è ancora possibile rivedere il delirio leghista. Delirio che ha sempre visto Calderoli in prima fila, sposatosi in prima battuta con Sabina Negri con rito celtico, e chierichetto di Umberto Bossi nei vari riti dell’ampolla consumati tra raduni con giochi celtico-padani e riti di iniziazione. A questa pancia del Nord, soprattutto Nord Est, la sinistra non ha ...

