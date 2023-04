Kvara o Lozano falso nove: Spalletti studia la rivoluzione contro il Milan (CorSport) (Di martedì 11 aprile 2023) Kvara o Lozano falso nove: Spalletti studia la rivoluzione contro il Milan. contro il Milan, domani, nella partita di andata di Champions League, il Napoli non ha molti centravanti su cui contare. Anzi, sulla carta, per ora, non ne ha nessuno. Almeno stando al report dell’allenamento di ieri, con Osimhen ancora alle prese con allenamento individuale in campo e in palestra, Simeone alle prese con le terapie dopo l’infortunio di Lecce e persino Raspadori che ha svolto lavoro individuale in campo. Ma Spalletti ci ha abituati spesso alle rivoluzioni, dunque il tecnico immagina già delle contromosse per sorprendere la squadra di Pioli. Corriere dello Sport, Gazzetta dello ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 aprile 2023)lailil, domani, nella partita di andata di Champions League, il Napoli non ha molti centravanti su cui contare. Anzi, sulla carta, per ora, non ne ha nessuno. Almeno stando al report dell’allenamento di ieri, con Osimhen ancora alle prese con allenamento individuale in campo e in palestra, Simeone alle prese con le terapie dopo l’infortunio di Lecce e persino Raspadori che ha svolto lavoro individuale in campo. Maci ha abituati spesso alle rivoluzioni, dunque il tecnico immagina già dellemosse per sorprendere la squadra di Pioli. Corriere dello Sport, Gazzetta dello ...

