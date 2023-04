(Di martedì 11 aprile 2023)è una delle leggende viventi del business del wrestling. Il campione olimpico si è ritirato dal ring dopo ildi WrestleMani 35 quando perse per via di Baron Corbin. L’hall of famer si è sempre detto scontento di questo incontro e ne sogna un altronella sua brillante carriera, magari contro una sua conoscenza ai tempi della TNA, AJ. Drem“Abbiamo avuto degli incontri incredibili in passato. AJ è sicuramente uno dei migliori sotto l’aspetto del grappling e se dovesse esserci un altrolungo la stradalui“.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Kurt Angle: 'Se avessi ancora un match sceglierei AJ Styles' - Tuttowrestling : Ziggler: 'Avrei voluto io l'ultimo match di Kurt Angle' #DolphZiggler #KurtAngle #WWE - Tuttowrestling : Kurt Angle teme che il regno di Roman Reigns sia troppo lungo #KurtAngle #RomanReigns #WWE - peppe_roncino : @Vink901 Mamma mia, quanto lo adoravo Kurt Angle, il suo match contro Shawn Michaels a Wrestlemania 21 (se non ricordo male) incredibile - Vink901 : @peppe_roncino Manca il più tecnico di tutti, l'incredibile Kurt Angle interpretato da Sarri a mani basse -

Dovremo quindi dargliene di santa ragione controllando star come Brock Lesnar,e The Undertaker, il tutto ripercorrendo gli eventi accaduti tramite filmati di repertorio (talvolta ricreati ...... controllabili sia dalla IA che da giocatori reali (solamente in locale); inoltre, ci sono più scelte, sia a livello di personaggi, come Eric Bischoff e, sia a livello di show: potremo ...Si parte dall'ECW One Night Stand 2006 contro Rob Van Dam, si torna poi alle sfide cone Undertaker e via così, con le rivalità con Edge, AJ Styles, la fiera del suplex a cui lo sottopone ...

Kurt Angle teme che il regno di Roman Reigns sia troppo lungo Tuttowrestling

Come ha ricordato Paul Heyman durante l’ultima puntata di Smackdown, Roman Reigns si sta avvicinando ai 1000 giorni da Undisputed Universal Champion: con la grande vittoria contro Cody Rhodes nel main ...Da quando si è chiusa Wrestlemania 39 lo scorso weekend, l'argomento più caldo del momento è sicuramente la sconfitta di Cody Rhodes - che ha sopreso molti - e dunque il regno di Roman Reigns che non ...