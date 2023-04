Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bayanov74 : #Kuleba sente #Tajani 8e fa già ridere così!): focus sull'assistenza italiana all'Ucraina.. #Kiev: 'Pronti ad atta… - Violetta_2021 : Kuleba sente Tajani: focus sull'assistenza italiana all'Ucraina | Kiev: 'Pronti ad attaccare flotta russa nel Mar N… -

11 apr 14:52 Colloquio- Tajani, focus sull'assistenza all'Ucraina Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro, ha tenuto un colloquio con l'omologo italiano Antonio Tajani. 'Abbiamo discusso della nuova assistenza che l'Italia può fornire per aiutare l'Ucraina a ottenere la vittoria contro l'...Leggi anche MacronZelensky prima di partire per la Cina Il presidente francese sarà a ... Per, capo della diplomazia di Kiev, è 'il peggior pesce d'aprile di sempre'. Perplessità anche ..., si legge nella nota, ha ringraziato la Cina per aver fornito assistenza umanitaria all'Ucraina e apprezzato la "sincerità" con cui la Cina, nel documento di posizione pubblicato recentemente, ...

Kuleba sente Tajani: focus sull'assistenza italiana all'Ucraina | Kiev: "Pronti ad attaccare flotta russa nel Mar Nero" TGCOM

La guerra in Ucraina giunge al giorno 412. Kiev fa sapere che non ci sono cambiamenti nei suoi piani militari dopo la fuga di carte segrete negli Usa. Secondo il report quotidiano dell'esercito ucrain ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...