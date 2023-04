(Di martedì 11 aprile 2023) Kalidou, ex difensore del Napoli ora al Chelsea ha speso parole di miele per il nuovo allenatore ad interim dei blues, Frank Lampard in una lunga intervista rilasciata alla Bbc. Ha parlatodie del caso. «con Romelu, mi dispiace per lui, non capisco perché continui ad accadere. Cialcuni stupidi che pensano di poter fare ciò che vogliono. Conosco questa sensazione, è successo a me ed è. Dobbiamo essere orgogliosi di lui, orgogliosi di quello che ha fatto. Non ha mancato di rispetto a nessuno, ha solo espresso il suo sentimento in quel momento». Ha parlatodi Ramadan e del suo rapporto con l’Islam. Scrive la Bbc cheha recentemente trascorso una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FcInterNewsit : Garlando: 'Adriano e Icardi abbracciarono Zoro e Koulibaly. Danilo e Cuadrado si sono preoccupati solo che Lukaku f… - napolista : #Koulibaly: «Sono con #Lukaku. Ho subito anche io il #razzismo negli #stadi, ed è davvero brutto» (Bbc) «Non ha ma… - ZerounoTv : Koulibaly “Sono con Lukaku, so cosa prova” - giornali_it : Chelsea, Koulibaly: 'Sono con Lukaku, so cosa prova' #11aprile #QuotidianiSportivi #Tuttosport #Sport - Luxgraph : Chelsea, Koulibaly: 'Sono con Lukaku, so cosa prova' -

...felice per lui, è un buon esempio per il popolo musulmano, dimostra cosa possiamo fare anche durante il Ramadan. Spero che continui a segnare, ma ovviamente non mercoledì", conclude. " ...... hanno sempre tenuto i bilanci in ordine, ecresciuti passo dopo passo prima del capolavoro della scorsa estate. Il club ha venduto fedelissimi come Lorenzo Insigne e Kalidou, e ha ...Commenta per primo L'addio diha preoccupato tanti tifosi del Napoli la scorsa estate. Nessun problema, però, perché l'... Credo sia arrivato perchéforte fisicamente eanche ...

Koulibaly "Sono con Lukaku, so cosa prova" Agenzia di stampa ... Italpress

Tornando a Benzema sono felice per lui, è un buon esempio per il popolo musulmano, dimostra cosa possiamo fare anche durante il Ramadan. Spero che continui a segnare, ma ovviamente non mercoledì”, ...Undici persone sono state arrestate e altre due sono sotto inchiesta ... C'era un po' di preoccupazione per la partenza di un pilastro come Kalidou Koulibaly, ma il 26enne difensore sudcoreano ha ...