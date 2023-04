Kim: “Spalletti a Napoli ogni giorno fa una cosa unica. La Champions, lo Scudetto e il murale…” (Di martedì 11 aprile 2023) Kim Min-Jae, ha parlato della sua esperienza a Napoli e ha elogiato il suo allenatore Luciano Spalletti in un’intervista alla Uefa. Kim Min-Jae, centrale difensivo del Napoli, ha elogiato il suo allenatore Luciano Spalletti in un’intervista alla Uefa. Kim ha affermato che la passione di Spalletti è un fattore decisivo per la squadra azzurra, che è molto aggressiva e non ha paura di nulla. Il giocatore coreano ha anche parlato della prossima sfida di Champions League contro il Milan, affermando che ogni partita è molto dura e che la squadra deve concentrarsi sui quarti di finale e trattare ogni tappa come una finale. “Penso che il suo approccio strategico influisca, ovviamente, ma il fattore decisivo è la sua passione. Da questo punto di vista, non ... Leggi su napolipiu (Di martedì 11 aprile 2023) Kim Min-Jae, ha parlato della sua esperienza ae ha elogiato il suo allenatore Lucianoin un’intervista alla Uefa. Kim Min-Jae, centrale difensivo del, ha elogiato il suo allenatore Lucianoin un’intervista alla Uefa. Kim ha affermato che la passione diè un fattore decisivo per la squadra azzurra, che è molto aggressiva e non ha paura di nulla. Il giocatore coreano ha anche parlato della prossima sfida diLeague contro il Milan, affermando chepartita è molto dura e che la squadra deve concentrarsi sui quarti di finale e trattaretappa come una finale. “Penso che il suo approccio strategico influisca, ovviamente, ma il fattore decisivo è la sua passione. Da questo punto di vista, non ...

