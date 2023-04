(Di martedì 11 aprile 2023)è giunta alla sua dodicesima stagione. La serie tv, che può contare su un nutrito gruppo di fan, per le sue nuove puntate, ha deciso di prendere spunto da Delicate Condition, un romanzo scritto da Danielle Valentine e disponibile, negli Stati Uniti, a partire da agosto. Particolarmente sorprendente è stata la notizia della presenza di Kim. Inoltre, non è passato inosservato neanche il contributo di Emma Roberts che, per la quinta volta consecutiva, interpreterà un personaggio importante. Non sono mancate le rivelazioni sulla trama e sul titolo. Abbonati subito a Disney+ per vedere tutte le puntate di12. Disdici quando vuoi!, i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lokihogws : avete visto kim kardashian è nella 12 di ahs - tuttopuntotv : Kim Kardashian nel cast di American Horror Story 12: i primi dettagli #DisneyPlus #DisneyPlusStar… - novasocialnews : 'American Horror Story', Kim Kardashian protagonista della dodicesima stagione - Im_ImErUb : RT @salvatrash1: no ma kim kardashian ha 300+ milioni di followers su instagram questa stagione di AHS farà il botto sono emozionato https… - ssuueelleen : Non vedo l’ora di vedere Emma Roberts che ammazza Kim Kardashian in ahs12. Che poi , 12! ? Quando è successo esatta… -

Non è la prima volta che appare sul piccolo schermo. È da anni infatti protagonista del reality sulla sua famiglia. Ricordiamo poi numerose apparizioni in serie come " How I Met Your Mother ", " 30 Rock " e " 2 ...

Guiderà il cast insieme alla star del franchise Emma Roberts in una stagione che è stata soprannominata "Delicata".La serie antologica thriller ed horror che tornerà in tv con i nuovi episodi la prossima estate vedrà nel cast anche Kim Kardashian in qualità di antagonista di Emma Roberts, veterana dello show.