Kim Kardashian: ecco perché tutti a Pasquetta hanno parlato di lei (Di martedì 11 aprile 2023) La notizia è passata un po’ inosservata nel nostro paese perché piovuta dal cielo ieri pomeriggio, nel pieno delle grigliate e delle scampagnate di Pasquetta. Ma Kim Kardashian è stata sulla bocca di tutti. Come mai? perché l’imprenditrice digitale (per usare un termine ormai sdoganato) ha deciso di debuttare come attrice in una delle serie antologiche più longeve della tv americana: American Horror Story. Il dodicesimo capitolo della serie – dal titolo Delicate – vedrà infatti nel cast Kim Kardashian che interpreterà “un personaggio scritto appositamente per lei”, parola di Hollywood Reporter. Al suo fianco troverà Emma Roberts, storico volto del franchise, assente dalla nona stagione, con Halley Feiffer unica sceneggiatrice. “Kim Kardashian è tra le star televisive ... Leggi su biccy (Di martedì 11 aprile 2023) La notizia è passata un po’ inosservata nel nostro paesepiovuta dal cielo ieri pomeriggio, nel pieno delle grigliate e delle scampagnate di. Ma Kimè stata sulla bocca di. Come mai?l’imprenditrice digitale (per usare un termine ormai sdoganato) ha deciso di debuttare come attrice in una delle serie antologiche più longeve della tv americana: American Horror Story. Il dodicesimo capitolo della serie – dal titolo Delicate – vedrà infatti nel cast Kimche interpreterà “un personaggio scritto appositamente per lei”, parola di Hollywood Reporter. Al suo fianco troverà Emma Roberts, storico volto del franchise, assente dalla nona stagione, con Halley Feiffer unica sceneggiatrice. “Kimè tra le star televisive ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Kim Kardashian: ecco perché tutti a Pasquetta hanno parlato di lei - dionnepeltier : ma che cazzo vuole fare Kim Kardashian in AHS - secxywolf : kim kardashian nella nuova stagione di ahs ??? - ___not_today : Io ve lo giuro la pipì sotto mi sto facendo ma come siamo passati da Evan Peters e Sarah Paulson a Kim Kardashian b… - hariboo10 : Ma ci rendiamo conto che nella 12 stagione di ahs si aggiunge al cast Kim Kardashian ?? sto volandoooo. in più torna… -