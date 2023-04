Kim Kardashian ci riprova: sarà la protagonista de “American Horror Story” (Di martedì 11 aprile 2023) Life&People.it Kim Kardashian come Lady Gaga: qualcosa che va oltre la semplice provocazione; esattamente come Miss Germanotta infatti la super imprenditrice statunitense debutterà nella serialità in qualità di attrice prendendo parte alla dodicesima stagione di “American Horror Story”, fortunatissima serie tv ideata da Ryan Murphy. Furbizia dei produttori all’insegna del più palese fan service oppure astro nascente del cinema mondiale? L’annuncio nel teaser Passando in rassegna le sue centinaia di attività imprenditoriali, la ricchissima ereditiera stanziata a L.A ha deciso di tornare ad uno dei suoi vecchi amori, la recitazione, ambito bazzicato dalla nostra soprattutto tra la fine degli anni dieci e tra la prima e la seconda decade del 2000. Ad oggi infatti Kardashian ha preso parte a cinque ... Leggi su lifeandpeople (Di martedì 11 aprile 2023) Life&People.it Kimcome Lady Gaga: qualcosa che va oltre la semplice provocazione; esattamente come Miss Germanotta infatti la super imprenditrice statunitense debutterà nella serialità in qualità di attrice prendendo parte alla dodicesima stagione di “”, fortunatissima serie tv ideata da Ryan Murphy. Furbizia dei produttori all’insegna del più palese fan service oppure astro nascente del cinema mondiale? L’annuncio nel teaser Passando in rassegna le sue centinaia di attività imprenditoriali, la ricchissima ereditiera stanziata a L.A ha deciso di tornare ad uno dei suoi vecchi amori, la recitazione, ambito bazzicato dalla nostra soprattutto tra la fine degli anni dieci e tra la prima e la seconda decade del 2000. Ad oggi infattiha preso parte a cinque ...

