Kim Kardashian annuncia: reciterò in 'American Horror Story' (Di martedì 11 aprile 2023) La star Americana Kim Kardashian ha annunciato che sarà nel cast della nuova stagione della serie tv cult 'American Horror Story'. La regina dei social media ha pubblicato un breve video promozionale... Leggi su feedpress.me (Di martedì 11 aprile 2023) La stara Kimhato che sarà nel cast della nuova stagione della serie tv cult ''. La regina dei social media ha pubblicato un breve video promozionale...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dituttounpop : Notizie dal mondo delle #serietv Kim Kardashian in #AHS12 che per la prima volta sarà tratta da un libro Stranger… - RollingStoneita : Kim Kardashian debutta come attrice: ecco dove - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Kim Kardashian annuncia: reciterò in 'American Horror Story' Apparirà nella stagi… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Kim Kardashian ha annunciato che sarà nel cast della nuova stagione della serie tv cult 'American Horror Story' #ANSA htt… - MissLadyGloria : RT @Agenzia_Ansa: Kim Kardashian ha annunciato che sarà nel cast della nuova stagione della serie tv cult 'American Horror Story' #ANSA htt… -