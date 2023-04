Kim a sorpresa | “Spalletti è unico!” | poi il commento su Osimhen e la Champions!

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 11 aprile 2023) Intervenuto in esclusiva ai microfoni della Uefa in occasione della sfida di Champions League tra Milan e Napoli, Kim Min-Jae ha rilasciato alcune dichiarazioni sue la sfida imminente. Milan-Napoli e il traguardo europeo: le parole di Kim “Milan? Ogni partita è molto dura, in Europa dobbiamo concentrarci prima sui quarti di finale per poi trattare ogni tappa come una finale. La squadra ha raggiunto i quarti di finale di Champions per la prima volta nella storia del club e stiamo cercando di raggiungere le semifinali. Io mi sto concentrando su come giocare meglio e impedire agli avversari di segnare. Penso principalmente a quello. Penso sia il peso maggiore per noi, dal momento che altri dicono che ci stiamo avvicinando alla vittoria del campionato e che abbiamo il potenziale per vincere la Champions League: c’è molta ...