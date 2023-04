Kiev, 'non è vero che i russi controllano l'80% di Bakhmut' (Di martedì 11 aprile 2023) Un portavoce delle forze armate ucraine ha smentito le affermazioni del capo del gruppo mercenario privato russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, secondo il quale le sue forze ora controllano oltre l'80% ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 aprile 2023) Un portavoce delle forze armate ucraine ha smentito le affermazioni del capo del gruppo mercenario privato russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, secondo il quale le sue forze oraoltre l'80% ...

