Kiev | la fuga di notizie non peserà su controffensiva WP | ' Razzi egiziani a Russia'

(Di martedì 11 aprile 2023) Il consiglio nazionale per la sicurezza ucraino ha smentito che ci siano cambiamenti nei piani militari dell'Ucraina in seguito alladi carte segrete negli Usa, come riferito dalla Cnn: "Non so ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : E' caccia alla talpa: seconda fuga di notizie, New York Times: 'Gli Usa spiano gli alleati'. Diffusi in rete docume… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Il consiglio nazionale per la sicurezza ucraino ha smentito che ci siano cambiamenti nei piani m… - Italian : Kiev, nessun cambiamento dei piani militari dopo la fuga di carte segrete Usa - FatimaCurzio : RT @Agenzia_Ansa: Il consiglio nazionale per la sicurezza ucraino ha smentito che ci siano cambiamenti nei piani militari dell'Ucraina in s… - DanieleDann1 : ?? #Ucraina: Il consiglio nazionale per la sicurezza ucraino ha smentito che ci siano cambiamenti nei piani militari… -

- Il consiglio nazionale per la sicurezza ucraino ha smentito che ci siano cambiamenti nei piani militari dell'Ucraina in seguito alladi carte segrete negli Usa, come riferito dalla Cnn: "......59: nessun cambiamento dei piani militari dopo leak Usa Il consiglio nazionale per la sicurezza ucraino ha smentito che ci siano cambiamenti nei piani militari del Paese in seguito alladi ...e i suoi alleati continuano a fare i conti con ladi documenti top secret Usa trapelati sui social media. Una vicenda che pone "un grave rischio per la sicurezza" nazionale degli Stati ...

Corea del Sud nega ipotesi armi a Kiev attraverso Polonia Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 11 APR - L'ufficio presidenziale della Corea del Sud sostiene in una nota che per i ministri della Difesa di Seul e Washington ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 412. Kiev fa sapere che non ci sono cambiamenti nei suoi piani militari dopo la fuga di carte segrete negli Usa. Secondo il report quotidiano dell'esercito di ...