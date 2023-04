Kentucky, un ex impiegato spara in banca: sei morti e otto feriti, il killer ha trasmesso in diretta la strage (Di martedì 11 aprile 2023) Ennesima strage negli Usa, ennesimo attacco armato di un civile nei confronti di altri cittadini inermi. Sono sei i morti, e almeno 8 i feriti, causati da un ex impiegato di banca che è entrato armato ... Leggi su globalist (Di martedì 11 aprile 2023) Ennesimanegli Usa, ennesimo attacco armato di un civile nei confronti di altri cittadini inermi. Sono sei i, e almeno 8 i, causati da un exdiche è entrato armato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mazzettam2 : RT @fanpage: Almeno cinque persone sono state uccise e 8 sono rimaste ferite in una sparatoria all'interno di una banca a Louisville, in Ke… - ai_news_italia : Sparatoria a Louisville, Kentucky: 6 morti e 8 feriti. Due amici del Governatore Beshear tra le vittime, l'aggress… - BreakingItalyNe : USA: Sparatoria all'interno della Old National Bank nel centro di Louisville nello stato del Kentucky: Sale a 5 mor… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Almeno cinque persone sono state uccise e 8 sono rimaste ferite in una sparatoria all'interno di una banca a Louisville, in Ke… - paolinab : #Kentucky #USA altra sparatoria (un impiegato di banca 25emne) altri 5 morti #armi -