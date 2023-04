Kate Middleton infrange il protocollo con unghie rosse (e imperfette) a Pasqua (Di martedì 11 aprile 2023) Kate Middleton a Pasqua con lo smalto rosso (foto: IPA) Nonostante tutti i punti interrogativi ancora attorno all’incoronazione di re Carlo – Herry e Meghan alla fine ci saranno oppure no? -, la prima messa di Pasqua senza la regina Elisabetta, per la Royal Family più chiacchierata di sempre, è filata liscia. O quasi. Questa volta a sovvertire le regole, infrangendo il protocollo, è stata Kate Middleton. Elegantissima, in blu navy come tutti gli altri componenti della famiglia, la Principessa di Galles ha sfoggiato uno smalto rosso. A Palazzo vige una regola non scritta di sobrietà. E lo smalto rosso pare sia assolutamente vietato. Kate, però, non è certo la prima a sfoggiarlo. I precedenti di questa “rottura” del ... Leggi su amica (Di martedì 11 aprile 2023)con lo smalto rosso (foto: IPA) Nonostante tutti i punti interrogativi ancora attorno all’incoronazione di re Carlo – Herry e Meghan alla fine ci saranno oppure no? -, la prima messa disenza la regina Elisabetta, per la Royal Family più chiacchierata di sempre, è filata liscia. O quasi. Questa volta a sovvertire le regole,ndo il, è stata. Elegantissima, in blu navy come tutti gli altri componenti della famiglia, la Principessa di Galles ha sfoggiato uno smalto rosso. A Palazzo vige una regola non scritta di sobrietà. E lo smalto rosso pare sia assolutamente vietato., però, non è certo la prima a sfoggiarlo. I precedenti di questa “rottura” del ...

