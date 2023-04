Juventus | presentato il ricorso contro la chiusura della curva contro il Napoli

(Di martedì 11 aprile 2023) Lafaràla squalifica di una giornataa seguito dei cori razzisti indirizzati verso Romelu Lukaku nel corsosemifinale di andata di Coppa Italia giocata all’Allianz Stadium lo scorso 4 aprile. La squalifica dovrebbe essere scontata nel prossimo turno casalingo dei bianconeri in ambito nazionale, il prossimo 23 aprileil. Il responsabile dell’area sportiva, Francesco Calvo ha spiegato: «Laè sempre molto attiva sulle campagneil razzismo. I cori si sarebbero sentiti dal 35esimo minuto del secondo tempo e siamo rimasti sorpresi per il semplice fatto che non ci siano arrivati segnali per attivare il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Juve, presentato il ricorso contro la decisione di chiudere la Curva ?? [?? @romeoagresti] - GiovaAlbanese : La #Juventus ha presentato ricorso per la chiusura della curva nel prossimo match casalingo contro il Napoli: respo… - VncnzoCrso : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Juve, presentato il ricorso contro la decisione di chiudere la Curva ?? [?? @romeoagresti] - Paolo72770056 : RT @MatthijsPog: ?? La Juventus ha presentato ricorso per la chiusura della curva nel prossimo match casalingo contro il Napoli: responso at… - JuveLiveit : Juventus, dalle parole ai fatti: ricorso presentato -

Secondo un'indiscrezione de La Gazzetta dello Sport, il tecnico avrebbe litigato in maniera accesa con il calciatore LITE. Nervi tesi in casa Juventus dopo l'amichevole in famiglia di Pasquetta. Dopo ...