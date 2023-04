Juventus-Napoli | ecco il ricorso contro la chiusura del primo anello

(Di martedì 11 aprile 2023) Laha deciso di fare. Il club bianconero, dopo la decisione del Giudice Sportivo di chiudere per un turno ildella Tribuna Sud dell’Allianz Stadium dopo i fatti di-Inter e i cori razzistiLukaku, ha presentato il. Qualora ilvenisse accettato ilriaprirebbe per, match di campionato che si disputerà domenica 23 aprile alle 20:45. SportFace.

