Juventus | l’esito del ricorso plusvalenze | i bookmakers hanno già deciso

Leggi su 11contro11

(Di martedì 11 aprile 2023) Il 19 aprile sarà il giorno della verità. Quanto lo stanno attendendo i tifosi juventini. Quanto lo sta attendendo la. Quanto lo sta attendendo il calcio italiano. Come sempre iprovato ad anticiparedele nelle quote legate alla vittoria del campionato c’è uno spoiler su quello che potrebbe essere pronunciato il 19 aprile. Una stagione sicuramente condizionata quella 2022/2023: non solo per il Mondiale in Qatar che ha di fatto portato alla creazione di due campionati ma anche e soprattutto per il caos legato alle. Stava accadendo qualcosa di grosso il 28 novembre 2022. Le dimissioni in blocco del Cda dellaanticipavano la stangata che sarebbe arrivata qualche giorno dopo. I 15 punti di penalizzazione non ...