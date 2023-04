Juventus, incredibile! Presentato ricorso per chiusura curva post sfida all’Inter – Sky (Di martedì 11 aprile 2023) La curva della Juventus è stata squalificata per un turno dal Giudice Sportivo dopo i riprovevoli fatti accaduti nella sfida di Coppa Italia. Secondo quanto riferito da Sky Sport però la squadra bianconera ha Presentato ricorso ricorso – La Juventus non ci sta. Secondo quanto riferito da Sky Sport il club bianconero ha Presentato ricorso per la squalifica inflitta al primo anello della curva sud da parte del Giudice Sportivo. Squalifica arrivata per i riprovevoli comportamenti tenuti dai sostenitori della Juventus, responsabili di cori beceri e razzisti all’indirizzo di Lukaku nel corso dell’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. L’udienza è prevista per il 14 aprile. Inter-News - ... Leggi su inter-news (Di martedì 11 aprile 2023) Ladellaè stata squalificata per un turno dal Giudice Sportivo dopo i riprovevoli fatti accaduti nelladi Coppa Italia. Secondo quanto riferito da Sky Sport però la squadra bianconera ha– Lanon ci sta. Secondo quanto riferito da Sky Sport il club bianconero haper la squalifica inflitta al primo anello dellasud da parte del Giudice Sportivo. Squalifica arrivata per i riprovevoli comportamenti tenuti dai sostenitori della, responsabili di cori beceri e razzisti all’indirizzo di Lukaku nel corso dell’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. L’udienza è prevista per il 14 aprile. Inter-News - ...

