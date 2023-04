Juve, tifosi polemici sui social ma felici alla Continassa (Di martedì 11 aprile 2023) Torino - È passata Pasqua, è passata Pasquetta . Ma non è passato l'amaro in bocca per tutti i tifosi della Juve per la sconfitta di sabato sera con la Lazio. Soprattutto via social, infatti, sono ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 11 aprile 2023) Torino - È passata Pasqua, è passata Pasquetta . Ma non è passato l'amaro in bocca per tutti idellaper la sconfitta di sabato sera con la Lazio. Soprattutto via, infatti, sono ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Ultimacosa. Poveri tifosi, fanno centinaia di chilometri per vedere una squadra che gioca come la #Juve, lasciando… - Fabio_Martini_ : Oggi i tifosi della #juve si son sorbiti le ingiurie e le bugie di #CeferinOut e mentre leggevo queste dichiarazion… - forumJuventus : Casi documentati di episodi di razzismo dai tifosi di #Inter e #Roma contro giocatori della #Juve (con pochi clamor… - Jetro_71 : @_BadZebra_ Ma le ASL 1 e 2 non riescono a dire in qualche modo che Raspadori e Osimen hanno il Covid?Dai magari fa… - infoitsport : Juve, la lite Paredes-Allegri scatena i tifosi: in tanti 'schierati' con il tecnico ma -

Juve, tifosi polemici sui social ma felici alla Continassa Torino - È passata Pasqua, è passata Pasquetta . Ma non è passato l'amaro in bocca per tutti i tifosi della Juve per la sconfitta di sabato sera con la Lazio. Soprattutto via social, infatti, sono esplose le polemiche di gran parte di quello che viene definito "J - Twitter": la spinta galeotta ... Chiesa - Juve, nuovo 'caso' per Allegri: ecco cosa sta succedendo Una situazione che comincia a spazientire i tifosi, i quali vorrebbero vedere sempre in campo la ... I sostenitori della Juve chiedono a gran voce un ritorno di Chiesa da assoluto protagonista. Juventus,... Juve, furibonda lite Allegri - Paredes: caos a Pasquetta, accuse pesanti Dopo aver evitato di litigare di fronte agli oltre 300 tifosi assiepati intorno al campo d'allenamento, una volta rientrato nello spogliatoio il 28enne di proprietà del Psg avrebbe sfogato con l'... Torino - È passata Pasqua, è passata Pasquetta . Ma non è passato l'amaro in bocca per tutti idellaper la sconfitta di sabato sera con la Lazio. Soprattutto via social, infatti, sono esplose le polemiche di gran parte di quello che viene definito "J - Twitter": la spinta galeotta ...Una situazione che comincia a spazientire i, i quali vorrebbero vedere sempre in campo la ... I sostenitori dellachiedono a gran voce un ritorno di Chiesa da assoluto protagonista. Juventus,...Dopo aver evitato di litigare di fronte agli oltre 300assiepati intorno al campo d'allenamento, una volta rientrato nello spogliatoio il 28enne di proprietà del Psg avrebbe sfogato con l'... Juve a porte aperte: Pogba si allena davanti ai tifosi, Vlahovic in palestra La Gazzetta dello Sport Ricorso Juve, la FIGC non si è costituita: ecco perché Ricorso Juve, la FIGC non si costituirà davanti al Collegio di Garanzia: la paura di una nuova sconfitta blocca Gravina (Photo by Paolo Bruno/Getty Images) Il 19 aprile è la data cerchiata in rosso da ... Esordì nella Juve contro Messi: oggi gioca in Serie B È un rimpianto dei tifosi della Juve ma anche del Cagliari, che spesso lo hanno visto in campo non al massimo. Attualmente all’Ascoli, sa essere determinante in serie cadetta e sembra pronto per ... Ricorso Juve, la FIGC non si costituirà davanti al Collegio di Garanzia: la paura di una nuova sconfitta blocca Gravina (Photo by Paolo Bruno/Getty Images) Il 19 aprile è la data cerchiata in rosso da ...È un rimpianto dei tifosi della Juve ma anche del Cagliari, che spesso lo hanno visto in campo non al massimo. Attualmente all’Ascoli, sa essere determinante in serie cadetta e sembra pronto per ...