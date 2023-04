Juve | senti Paulo Sousa | ' Passerà lo Sporting Lisbona | ecco perché'

(Di martedì 11 aprile 2023) In vista del match di Europa League trantus e, in programma giovedì allo Stadium per i quarti di finale,si è soffermato sul match ai microfoni di Record . Il ...

In vista del match di Europa League tra Juventus e Sporting Lisbona , in programma giovedì allo Stadium per i quarti di finale, Paulo Sousa si è soffermato sul match ai microfoni di Record . Il ...Landucci, supplente di Allegri in panchina, sul gol di Milinkovic s'era limitato a dire " sequelli della Lazio dicono che non è fallo, quelli delladicono che è fallo. Decide l'arbitro, ...Forzae fino alla fine'. Mentre a ottobre scorso, nel momento più complesso della sua parentesi juventina fino a questo momento, dopo l'espulsione rimediata col Monza e diversi problemi fisici ...

E poi saper sfruttare tutto questo in azioni rapide, tenendo sempre presente che la Juventus si sente molto a suo agio quando viene spinta verso la sua ultima roccaforte. È una squadra molto infida a ...La Lazio ieri ha precisato che non era un riferimento diretto alla Juve e ai suoi tesserati. Landucci, supplente di Allegri in panchina, sul gol di Milinkovic s’era limitato a dire «se senti quelli ...